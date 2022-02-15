وزير الصحة الإيطالي: العمل الذكي كان أداة لحماية الصحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، أنه “ليس هناك شك في أن العمل الذكي يمثل أيضًا أداة مهمة من وجهة نظر حماية الصحة”.

وأضاف الوزير سبيرانتسا في ندوة فديوية الثلاثاء، بعنوان: “الذكي هو من يعمل بذكاء”، الذي أعده اتحاد المهنيين في الإدارات العامة (Flepar)، أنه “خاصة في حالة عدم وجود لقاحات أو عدم وجود العلاج، فإن التدابير الوقائية غير الدوائية تمثل الحاجز الوحيد لاحتواء العدوى”.

وتابع الوزير: “لقد استخدمنا هذه الأداة على نطاق واسع، والآن نحتاج إلى تخيل استخدام ذكي لها لأجل المستقبل”، أي “في موسم لن نواجه فيه ضغوط ومطالب قطع العلاقات الاجتماعية، كما حدث في المرحلة الأولى لانتشار الوباء”.

وخلص الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، إلى القول إن “هذه الأداة تحتاج إلى التنقيح والاستخدام”.