بطريرك الموارنة: لبنان مريض يحتاج لمؤتمر أممي خاص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال بطريرك أنطاكية وسائر الشرق للموارنة، مار بشارة بطرس الراعي، إن “لبنان مريض، وهناك حاجة إلى مؤتمر دولي خاص ببلادنا”.

وأضاف البطريرك الراعي في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الثلاثاء، أنه “يجب مساعدة لبنان على استعادة هويته كدولة ديمقراطية، تعترف بكل الحريات المدنية، متعدد الطوائف، منفتح على جميع دول الشرق والغرب، سلمي، وأرض لقاء وحوار”.

وذكر أن “هذه هي هوية لبنان، ولهذا السبب الطبيعي نحن بلد محايد”، وبالتالي “لا يمكن أن نكون جزءًا من مجموعات وحروب لأنه يجب أن يلعب دوره كأرض لقاء وحوار”. وأردف: “لسوء الحظ، فقدنا هويتنا وانفصلنا عن العالم وينظر الجميع إلينا كدولة حرب”.

وأشار البطريرك إلى أنه “يمكن للسياسيين الإيطاليين، في إطار المجتمع الدولي، مساعدة بلادنا على استعادة هويتها وصحتها. لبنان مريض ولا بد من علاجه، لذلك نحن بحاجة إلى مؤتمر دولي خاص بلبنان تحت مظلة الأمم المتحدة. لذلك أخاطب المجتمع الدولي الذي يعتبر لبنان من أعضائه المؤسسين، ومن حقه أن يتمتع بمساعدته”.

ولفت الراعي إلى أنه “يجب تطبيق نص اتفاق الطائف لعام 1989، فهو غير قابل للتطبيق، على سبيل المثال في حل جميع الميليشيات. لا توجد سلطة سياسية مركزية في لبنان تتخذ القرار، كل فرد يفعل ما يشاء، من لديه سلاح، من لديه القوة والتأثير هو الذي يقرر”، موضحاً أن “اتفاق الطائف يجب أن يطبق نصاً وروحاً”.

وذكر رأس الكنيسة المارونية أن “النقطة الثانية هي تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1559، 1680، 1701 بشأن السيادة الكاملة للبنان على الأراضي اللبنانية، من خلال الجيش اللبناني”.

ونوه البطريرك أن “النقطة الثالثة، تكمن في أن لدينا مليوني لاجئ أمام 4 ملايين نسمة من السكان: نصف مليون لاجئ فلسطيني، 1.5 مليون سوري، عدا المواليد الجديدة البالغة 30 ألفًا وغير المسجلة كل عام”.

وتساءل الراعي: “أي دولة يمكنها التعامل مع ما يعادل نصف سكانها؟”، من المهاجرين، فإن “عليهم أن يعيشوا، يجدوا مدارس، لا يدفعون شيئاً، كونهم يعيشون على حساب اللبنانيين، لا يدفعون أية ضرائب، وكل ذلك على حساب لبنان”. إن “هؤلاء المهاجرين يحرمون أفواه اللبنانيين من كسرة الخبز، مما يدفعهم إلى الهجرة”.

وأكد البطريرك أن “لبنان يجب أن يكون محايدًا لأن ذلك من صميم طبيعته، ولا يمكن أن يكون جزءًا من حروب، من مجموعات إرهابية هنا وهناك”. وذكر أن “لبنان اليوم قد انفصل عن العالم بأسره، فعندما وقع الانفجار في المرفأ، ساعدت كل الدول اللبنانيين وليس الحكومة، لأننا غير معترف بنا في أي مكان، حتى كل دول الخليج انفصلت عن لبنان”.