إيطاليا: 70852 إصابة بكوفيد و388 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 70,852 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد اليوم الثلاثاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل 388 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 151,684 شخصاً”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية، تم اجراء 695,744 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 10.2٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “هناك 1119 مريضا في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات”، وهم “أقل بفارق 54 عن يوم أمس”، بينما “هناك 15,602 مريضا في اجنحة المستشفيات الاعتيادية”، وهم “أقل بمجموع 448 مقارنة بيوم أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، أصيب 12,205,474 شخصاً بفيروس كورونا. تماثل للشفاء 10,503و380، منهم إجماليا”، بينما “تعافى 110,840 في الـ24 ساعة الماضية”.

وخلصت النشرة الصحية الى القول إنه “حتى الآن، يوجد في إيطاليا 1,550,410 حالة إيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس”، وهم “أقل بحاصل 40,205 حالة عن يوم أمس”.