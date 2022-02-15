دي مايو: الطريق الوحيدة لسلكها بشأن أوكرانيا هي المؤكدة إلى السلام والاستقرار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن “الطريق الوحيدة التي يمكن سلكها إلى الأمام، هي تلك التي تؤدي إلى السلام والاستقرار”، في أوكرانيا.

وقال الوزير دي مايو، متحدثًا في كييف بعد لقائه نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء: “أنا مقتنع بأنه بالنسبة للأزمة الحالية ليس هناك سوى حل دبلوماسي ينهي التوترات ويتجنب أي عمل عدواني”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “إيطاليا، بالتنسيق مع شركائها، تركز كل الجهود على هذا الحل”. واختتم بالقول إنه “يجب ألا تتوقف الدبلوماسية في هذه الساعات، فهي السلاح السلمي الحقيقي الوحيد لتجنب الصراع”.