وزير الخارجية الإيطالي: هناك مجال لحل دبلوماسي من كييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه “بعد محادثات اليوم في كييف مع ممثلي الحكومة الأوكرانية، أستطيع أن أقول إن هناك متسعًا لحل دبلوماسي، ومن الواضح أن الحل يجب أن يتم تقاسمه في إطار أمني أوروبي أوسع”.

وأكد الوزير دي مايو، متحدثًا في كييف بعد لقائه نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء، أنه “سأتحدث عن هذا الأمر يوم الخميس في موسكو مع نظيري الروسي لافروف وسنواصل التشاور في الأيام المقبلة مع الشركاء الأوروبيين والأطلسيين، ابتداء من اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الاثنين المقبل في بروكسل”.

وكان وزير الخارجية قد شدد في وقت لاحق على أنه “لا يزال من الضروري، في الوقت نفسه، ضمان استمرار الاتصالات مع الاتحاد الروسي في إطار مجلس حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا”.