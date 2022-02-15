إيطاليا: سفارتنا في كييف ستبقى عاملة بالكامل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف – أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، إن سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف ستبقى عاملة بكل طاقتها.

وأضاف الوزير دي مايو، متحدثًا في كييف بعد لقائه نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء: “إننا نواصل دعم المفاوضات الجارية، بما في ذلك في صيغة نورماندي”، الرباعية التي تشمل روسيا، أوكرانيا، فرنسا وألمانيا. “كما نتطلع إلى عقد اجتماع للرباعية على مستوى القادة في أقرب وقت ممكن”.

وأعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية التأكيد على “أنه من خلال الالتزام الملموس والصادق من جانب الجميع فقط، بدءًا من البلدان الأكثر مشاركة، سنتمكن من تحديد طريقة للتعامل مع أزمة ذات عواقب غير متوقعة، والتي ستهدد السلام والاستقرار، وستكون ضارة لقارتنا تماماً”.