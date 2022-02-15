البطريرك الراعي: لبنان اليوم أرض حرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد قال بطريرك أنطاكية وسائر الشرق للموارنة، مار بشارة بطرس الراعي، أن لبنان اليوم أرض حرب.

وأضاف البطريرك الراعي في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الثلاثاء، أنه “يجب أن تشن الحرب في العراق، سورية، اليمن، فليس لبنان هو من يفعل ذلك، بل هناك مجموعة تقرره، من يحمل السلاح هو من يقرر”، مبيناً أن “المؤتمر الدولي الخاص بلبنان يجب أن يتعامل مع هذه القضايا، وإلا فلن تستطيع الدولة أن تعيش”.

وذكر بطريرك الموارنة، أن “وجود اللاجئين الفلسطينيين يصبح أرضًا خصبة لنشوء الجماعات الإرهابية، فيكفي مجرد المجيء إلى هنا لتلقي المال والسلاح وليصبحوا سادة العالم. أيها السادة، أنتم تنشئون مدارس لتنشئة الإرهاب. أيها الفلسطينيون، ابحثوا عن حلول”.

واسترسل: “إذا كان بإمكانكم إنشاء دولتين، فلا بأس، إذا كان بإمكانكم إعادة لاجئيكم إلى فلسطين فهذا أمر جيد. لقد بقي لبنان ينتظر حلاً سياسيًا منذ أكثر من 70 عامًا”، كما “يجب على السوريين العودة إلى أراضيهم، بعيداً عن القضية السياسية لـ(الرئيس بشار) الأسد، فللاجئين الحق بالعودة إلى بلادهم، لهم تاريخهم وثقافتهم فلا تتركوا سورية للإرهابيين”، فـ”أنتم تخلقون مليشيات وإرهابيين جدد يهددونكم. ماذا تفعلون، ساعدوا شعبكم في سورية وليس في لبنان”.

وخلص البطريرك معرباً عن الاقتناع بأن “هناك حلول للقضية اللبنانية، ويكفي حسن النية فقط”.