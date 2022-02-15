دي مايو: أخذت بالاعتبار تقييم كييف حول عدم وجود علامات غزو وشيك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إنه أثناء زيارته لكييف، “لاحظت التقييمات الأخيرة التي أجراها الجانب الأوكراني بشأن عدم وجود مؤشرات لغزو وشيك أو هجوم عسكري واسع النطاق”.

وأضاف الوزير دي مايو، متحدثًا في كييف بعد لقائه نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء: لكن ما سلف ذكره يأتي “مع استمرار المخاوف القوية في الوقت نفسه بشأن احتمال حدوث ذلك”، فضلا عن “أعمال تزعزع الاستقرار أيضاً من خلال أساليب هجينة”.

وكرر الوزير خلال الزيارة “تقارب إيطاليا القوي من أوكرانيا حكومةً وشعباً، ودعمنا الثابت والمستمر لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها الكاملة، المدرج في قرارات السياسة الدولية، على غرار ما تكرر التأكيد عليه من جانب رئيس (الوزراء ماريو) دراغي للرئيس زيلينسكي اليوم خلال مكالمة هاتفية” جرت بينهما.