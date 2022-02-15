أوكرانيا: نثق كثيراً بالعلاقة بين روسيا وإيطاليا لحل الأزمات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف – قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تصريح عند ختام لقائه ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، إن “أوكرانيا واثقة جدا من العلاقات الثنائية القائمة بين روسيا وإيطاليا وأن هذه الأخيرة ستكون قادرة على تفسير وإقناع روسيا لحل الوضع سلميا”.

وأضاف الوزير الأوكراني، أن “الوضع الذي يهدد اوكرانيا اليوم يهدد أوروبا وشركائنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أيضاً”. وأكد أن “أوكرانيا لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وتؤمن بمكانيتها في حل الوضع”، متجنباً مرة أخرى استخدام كلمة “أزمة”.

وذكر الوزير كوليبا، أن “إيطاليا، من جانبها، تدعم بشدة وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، وكذلك من خلال الإجراءات العملية المختلفة التي تؤكد هذا الدعم، وتثق أوكرانيا بمساعدتها”، كما أشار الوزير الذي ناقش مع دي مايو أيضًا واتفق في الرأي معه على أن “لا أحد باستثناء أوكرانيا، له الحق في الاختيار بدلاً منها وما إذا كان ينبغي أن تكون عضواً في الناتو”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الأوكرانية بأن “هذا هو بالضبط ما يتصرف به الأصدقاء والشركاء الحقيقيون: عندما يكون المرء في موقف صعب، يكون الصديق قريبًا منه، ويسعدني أن أرى لويجي بجواري اليوم”، مشيرًا إلى أن “الوزير الإيطالي زار هذا الصباح متحف هولودومور وهي لفتة تقدرها كييف كثيرا”. واختتم بالقول: “نحن ننتظر ونحضّر لزيارة رئيس الوزراء ماريو دراغي لأوكرانيا”.