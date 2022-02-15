وزير خارجية إيطاليا: سنشارك بآليات الردع في أوكرانيا إذا لزم الأمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، مجددا التزام إيطاليا تجاه الأزمة الأوكرانية، كذلك من خلال المشاركة في آليات الردع ضد روسيا أيضاً.

وفي بيان صدر من كييف عقب لقائه نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء، قال دي مايو، إنه “تماشياً مع التزامنا التقليدي، أؤكد أن إيطاليا ستشارك، إذا اقتضت التطورات ذلك، آليات الردع المطورة بالتنسيق الوثيق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والحلفاء في حلف شمال الأطلسي”.

وتابع البيان: “تحدثنا عن كيفية زيادة تعزيز التبادلات الاقتصادية بين بلدينا وإعادة تنشيط المشاورات الحكومية بين جميع الوزراء”، وأردف: “نحن على استعداد لاستضافة الجولة القادمة من المشاورات المعززة في روما”، واختتم دي مايو بالقول: “ديميترو نحن بانتظارك في روما”.