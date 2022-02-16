دراغي يعلن تخصيص 6.9 مليار للبحوث الأساسية والتطبيقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الأربعاء أن الحكومة ستخصص على مدى السنوات الأربع القادمة، في إطار خطة التعافي والقدرة على الصمود الوطنية، مبلغ 6.9 مليار يورو للبحوث الأساسية والتطبيقية.

وقال دراغي في زيارة إلى المختبرات تحت الأرضية للمعهد الوطني للفيزياء النووية (INFN) في منطقة غران ساسو الجبلية على مشارف مدينة لاكويلا، “نقوم بتمويل حوالي 2000 مشروع جديد من قبل باحثين شباب على نموذج المناقصات الأوروبية. ونحن نعمل على إصلاح نظام درجة الدكتوراه البحثية لتقييمها حتى خارج المسار الأكاديمي، وعلى تدريب مهارات رفيعة المستوى في المجالات التكنولوجية الرئيسية”، معلنا رفع عدد منح الدكتوراه المقدمة من الحكومة للطلاب من 8-9 آلاف منحة في السنة إلى 20 ألف منحة.

كما أعلن دراغي أن الحكومة ستمول خمسة مراكز بحث وطنية والبنية التحتية للبحث والابتكار، وقال “هدفنا هو تعزيز التقدم العلمي بإشراك أفضل مهاراتنا البشرية”.