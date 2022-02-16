البطريرك ساكو يغادر الى روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ أعلنت هيئة إعلام البطريركية الكلدانية، أن البطريرك مار لويس روفائيل ساكو قد غادر بغداد أمس متوجها الى روما.

وقال الموقع الرسمي للبطريركية الكلدانية (مار أدَيّ) الأربعاء، إنه “غادرنا فجر 15 شباط/فبراير 2022 بحفظ الله ورعايته، صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو الى روما – إيطاليا”.

وأضاف إعلام البطريركية أن الزيارة تأتي “للمشاركة في الجمعية العامة لمجمع الكنائس الشرقية، الذي سيُعقد في 16 شباط/فبراير 2022″، ومن ثم “للمشاركة في اجتماعات رؤساء كنائس منطقة المتوسط في الفترة من 23 الى 27 من الشهر الحالي”.

وخلصت هيئة الإعلام إلى القول: “لنصلِّ من أجل أن يوفقه الله في مسعاه (البطريرك ساكو) ويعيده سالماً الى أرض الوطن”.