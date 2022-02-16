تاياني: لا مبرر لقتل الرحمة فهناك علاج للألم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس حزب (فورتسا ايتاليا) أنطونيو تاياني: “أنا لا أوافق على القتل الرحيم، أعتقد أنه لا يحق لأحد أن ينتحر وأن يحرم شخصاً ما من حياته، حتى لو كان يعاني”.

وأضاف تاياني في تصريحات إذاعية الأربعاء، غداة وقف المشاورات حول الاستفتاء بشأن موضوع إنهاء الحياة: “إنها قضية خلافية تخص الضمائر”، مشيراً إلى أن “إيطاليا منقسمة بهذا الشأن”، لكن “لا أعتقد أنها أولوية بالنسبة للإيطاليين”، في الوقت الراهن.

وأكد رئيس البرلمان الأوروبي الأسبق، “أنا أؤيد مساعدة الناس الذين يعانون، لكن هناك علاجات وأدوية لتخفيف الآلام”. واختتم موضحاً: “لقد أنقذنا أرواحاً عديدة باللقاحات”، فعلينا “السعي لصون الأرواح، وليس هدرها”.