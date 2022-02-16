اجتماع مجلس محافظي (إيفاد): دعوة لحلول مبتكرة وتمويل عاجل لمواجهة الفقر الريفي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– دعا الاجتماع السنوي لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) إلى ضخ استثمارات عاجلة ومبتكرة لمساعدة المجتمعات الريفية في أفقر بلدان العالم على التكيف مع تغير المناخ والتعافي من تبعات الأحداث المناخية القاسية.

واستعرض اجتماع مجلس المحافظين (الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الصندوق ويتألف من جميع دوله الأعضاء)، تعرض صغار المزارعين للأحداث المناخية القاسية، مثل العواصف التي اجتاحت مدغشقر في الأسابيع الأخيرة، والتي قتلت ما لا يقل عن 121 شخصًا ودمرت أكثر من 176 ألف هكتار من الأراضي.

ونقل بيان للصندوق عن رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا الإشارة إلى أن “هذه الخسائر الفادحة التي خلفتها الأعاصير تسبب صعوبات للمزارعين بشكل خاص، وللبلاد بشكل عام”، مناشدا القادة الأفارقة إلى وضع خطة قارية للتنمية الزراعية وللتصدي لمخاطر تغير المناخ. وقال “دعونا نجمع نقاط قوتنا وإمكانياتنا ومعرفتنا حتى تصل بلداننا إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء وأن نوفر الوظائف لشبابنا”.

في كلمته الافتتاحية، شدد رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، غيلبرت أونجبو، على أن صغار المنتجين يتضررون بشدة من أزمة لم يتسببوا فيها، ومع ذلك يتلقون حاليًا 1.7% فقط من التمويل المناخي. ورأى أن في قلب القضية يكمن عدم المساواة، حيث “كشف الوباء والتغير المناخي بشكل صارخ ضعف صغار المنتجين، والظلم المتمثل في أن الأشخاص الذين ينتجون ثلث غذاء العالم لا يتلقون سوى ستة سنتات مقابل كل دولار ينتجونه”. وأضاف “لا توجد استدامة أو صمود بدون قدر أكبر من الإنصاف”.

ونوهت ملكة هولندا، الملكة ماكسيما، المناصرة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التمويل الشامل للتنمية (UNSGSA)، بأن “الزراعة توظف ثلثي الناس في جنوب صحراء أفريقيا، وتشكل ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، يعاني صغار المنتجين في المناطق الريفية من نقص التمويل بشكل منهجي – بل وزاد ذلك منذ تفشي الوباء”. وأضافت “نجد هنا فرصة للمبتكرين المسؤولين في القطاع الخاص للتدخل والمساعدة في سد فجوة التمويل العالمية المقدرة بـ 170 مليار دولار، لمساعدة صغار المنتجين على الوصول إلى الائتمان والأسواق”.

وبدوره، أكد رئيس دولة كولومبيا إيفان دوكي ماركيز، على أهمية “الاستغلال الجيد للفرص التي يوفرها الابتكار والتمويل لتحقيق تعافٍ شامل وصامد في وجه تغير المناخ، يلعب فيه صغار المنتجين دور قيادي”.

ورداً على التهديد الذي يشكله تغير المناخ على سكان الريف، قال وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، دانيلي فرانكو إن إيطاليا ستزيد هذا العام من تعهداتها للتمويل الدولي للمناخ بمقدار ثلاثة أضعاف، لتصل إلى تمويل سنوي يبلغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، حتى عام 2026. وقال “يشكل تغير المناخ والتدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي تهديدًا حقيقيًا للموارد الطبيعية، فضلاً عن حياة وسبل عيش سكان الريف”.

وحسب الامم المتحدة، ارتفعت في عام 2020 مستويات الجوع العالمية إلى حد كبير بسبب تغير المناخ والفقر وتأثيرات كوفيد-19، حيث يعاني حاليًا واحد من كل 10 أشخاص في العالم من الجوع.