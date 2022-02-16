مسؤول إيطالي: أزمة أوكرانيا أظهرت ضعف الاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الإيطالية، بينيديتو ديلا فيدوفا إلى أن الأيام الأخيرة وتفجر الازمة على الحدود الروسية-الاوكرانية “أظهرت بشكل عميق أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أدوات سياسة خارجية ودفاعية مشتركة، لأن كل شيء مرتبط بالإجماع” لاتخاذ القرارات على مستوى المجلس الأوروبي.

وقال ديلا فيدوفا في تصريحات إذاعية الأربعاء “هذا ضعف وآمل أن يكون الوضع الحالي جرس إنذار آخر يدق في آذان الأوروبيين لإحداث نقلة نوعية” في بروكسل.

وأردف “هذه المرة ومع ذلك، فقد وجد الرئيس الروسي بوتين أمامه وحدة أوروبية فاجأته وأفشلت إستراتيجية فرق تسد”، ملفتا إلى وجود علم الاتحاد الأوروبي خلف المستشار الألماني أولاف شولتس خلال المؤتمر الصحفي في موسكو، وقال “هناك أهمية للرمزية. لكننا نستمر في التحدث بلغات كثيرة جدًا حتى عندما نقول نفس الشيء”.