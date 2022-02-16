وليامز تدعو لتسريع عمل لجنة تعديل الدستور الليبية لاحترام إرادة الناخبين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز في أعقاب لقاء بالقبة جمعها الأربعاء برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أنها دعت إلى توصل اللجنة المشتركة للبرلمان والمجلس الرئاسي إلى صيغة توافقية بشأن تعديلات مسودة الدستور في “أقصر إطار زمني ممكن لتمكين إجراء انتخابات تحترم إرادة 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت”.

وقالت وليامز في سلسلة تغريدات على (تويتر)، إن رئيس مجلس النواب “أطلعني بالتفصيل على خطة عمل المجلسين وفقا للتعديل الدستوري رقم12 بمافي ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضو لمراجعة مسودة دستور 2017. وأشرت إلى ضرورة ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية في عضوية اللجنة”.

وأردفت “أحاطني رئيس مجلس النواب علماً بالآلية التي سيتبعها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة تماشياً مع الإجراءات التي تم تطبيقها في تصويت منح الثقة في آذار/مارس 2021. كما سررتُ بمناقشة الجهود الجارية بين البرلمان والمجلس الرئاسي بشأن المصالحة الوطنية، بما في ذلك عودة النازحين”.