إيطاليا: 278 وفاة جديدة جراء كوفيد وتسجيل حوالي 60 ألف إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الاربعاء (16 شباط/فبراير) تسبب الفيروس في وفاة 278 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تم تسجيل 59 ألفا و749 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 70 ألفا و852 إصابة والوفيات 388 وفاة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 12 مليون 265 ألفا و343، ساهم الوباء في حصد أرواح 151 ألفا و962 منهم.

وأشارت البيانات إلى انخفاض عدد الاسرة التي يشغلها مرضى كورونا في وحدات العناية الفائقة إلى ألف و73 سريرا، كما تراجع عدد المرضى في الأقسام العامة بالمستشفيات إلى 15 ألفا و127 مريضا (475 مريض أقل مقارنة بالأمس).

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 10 ملايين 633 ألفا و268.