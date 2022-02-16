وزير الدفاع الإيطالي: لتدعم روسيا رغبتها في الدبلوماسية بإجراءات ملموسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني أن “التصريحات الروسية بشأن الرغبة في الدبلوماسية” لتجاوز الازمة مع أوكرانيا “يجب أن تتبعها حقائق ملموسة”.

وقال غويريني للصحفيين مساء الاربعاء، في نهاية اليوم الأول لاجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) “لقد كان يومًا مزدحمًا للغاية لأنه ركز كثيرًا على القضايا المتعلقة بالأزمة على الجانب الشرقي لأوكرانيا. لقد تناولنا بعمق الرسالة الواضحة والقوية للغاية المرسلة من الحلف (إلى موسكو) في الوقت الراهن: التأكيد على تصميم وتماسك التحالف وتعزيز اجراءات الردع من ناحية، ومن ناحية اخرى التشجيع على الحوار مع روسيا في جميع المنتديات”.

وأشار غويريني إلى أن الوضع على الجناح الشرقي “بالغ الحساسية”، وقال “لقد استمعنا باهتمام إلى التصريحات التي أدلى بها الجانب الروسي. ومع ذلك، يجب أن تتبع هذه التصريحات حقائق ملموسة قابلة للقياس وتعطي إحساسًا حقيقيا بإرادة لإزالة التوترات. وهذا هو السبب في أننا نحافظ على اهتمام عال بإجراءات الردع ونشجع أيضا على الحوار”.