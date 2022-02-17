لافروف: الناتو يفعل الأشياء التي يتهمنا بها بالضبط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

موسكو – قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه “فيما يتعلق بالتصعيد (على الحدود الأوكرانية)، أعرب وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) أمس عن قلقهم العميق بشأن تصرفات روسيا”، لذلك “سينشرون قوات إضافية في الجزء الشرقي من أراضي الناتو.

وأضاف الوزير لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في موسكو الخميس، أنه بناء على ما سلف ذكره، “يقوم حلف شمال الأطلسي بالضبط، بفعل الأشياء التي يتهمنا بها، ردًا على تصرفات روسيا داخل أراضيها”.

كما أعرب لافروف عن أسفه لحقيقة أن “موسكو وحدها هي التي تتم مطالبتها بالمسؤوليات الناشئة عن الاتفاقات الموقعة”، واختتم مبيناً أن “كل شركائنا لا يفعلون شيئًا سوى التأكيد على أهمية احترام اتفاقيات مينسك، لكن يحثون روسيا فقط على احترامها”، وبالتالي “يضعون أنفسهم جوهرياً، إلى جانب النظام الأوكراني”.