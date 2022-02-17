برلمانية إيطالية تشيد برفض فرقة أوبرا تقديم عروض بمصر تضامنا مع قضية ريجيني 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أشادت برلمانية إيطالية بإلغاء فرقة دار الاوبرا (لا سكالا) بمدينة ميلانو تقديم عروض في مصر تضامنا منها مع قضية اختطاف ومقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني، الذي تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير من عام 2016.

ووصفت عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي باربرا بولّاستريني في منشور على صفحتها الخاصة في (فيسبوك) الخميس، ما حدث بـ”المثال الرائع”، فـ”أعضاء الأوركسترا وعمال مسرح لا سكالا في ميلانو (مقاطعة لومباردية ـ شمال) في ثورة ضد القيام بجولة فنية في مصر، التي تنكر على جوليو ريجيني الحقيقة والعدالة”.

وقالت بولّاستريني، إن “الأوركسترا عزفت أرقى مقطوعة موسيقية، تلك التي نظَمتها دفاعا عن الإنسان حقوق”. واختتمت بالقول: إنه موقف مشرّف “مرة أخرى، يأتي بفضل أولئك الذين يعرفون كيف يبقون رؤوسهم مرفوعة”.