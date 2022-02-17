مفوضة أوروبية: نقاش بناء مع رئيس الوزراء الاثيوبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تحدثت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، يوتّا أوربيلينن عن “نقاش بناء” حول آخر التطورات في اثيوبيا والمنطقة خلال لقاء أجرته مع رئيس الوزراء الاثيوبي، آبي أحمد في بروكسل، عشية انعقاد قمة أوروبا-افريقيا.

وأشارت المفوضة في تغريدة على (تويتر) “بينما يمكننا الاعتراف بعدد من الخطوات الإيجابية، من المهم الاستمرار في إحراز تقدم لإنهاء الصراع” في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.

وشددت على أن “الاتحاد الأوروبي ملتزم بالبقاء منخرطا وبدعم السلام والعدالة والوصول الإنساني” لتقديم المساعدات للمتضررين.

وكان رئيس الوزراء الاثيوبي قد أعلن في وقت سابق عن اجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، وقال “أجرينا مناقشة مثمرة حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا وكذلك القضايا الإقليمية والقارية ذات الأهمية المتبادلة”.