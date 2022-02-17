غويريني يؤكد: إيطاليا ستؤدي دورها في إجراءات الردع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعاد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني التأكيد على استعداد بلاده المساهمة في إجراءات الردع تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حال حدوث غزو روسي لأوكرانيا.

وقال غويريني -حسبما أفادت مذكرة لوزارة الدفاع الإيطالية- إن الاجتماع الوزاري للحلف المنعقد بمقره في بروكسل برئاسة الأمين العام يانس ستولتنبرغ “ناقش تنفيذ إجراءات في شرق وجنوب شرق أوروبا واستعداد بعض الدول لاستضافة مثل هذه الإجراءات”.

واضاف “ستواصل إيطاليا، كما هو الحال دائمًا وبروح التضامن الكاملة، القيام بدورها وعلى استعداد لتعزيز المساهمة في تدابير الردع على الجانبين الشرقي والجنوب الشرقي بناء على القرارات التي ستتخذ داخل الناتو وبالطبع وفق تفويض برلماني واضح” على المستوى الوطني.

وأشارت المذكرة إلى مساهمات كبيرة للدفاع الإيطالي جارية بالفعل في إطار شمال الأطلسي عبر التواجد الأمامي المعزز في لاتفيا والأنشطة البحرية المتزايدة وأنشطة المراقبة الجوية.

وأكد الوزير في خطابه أمام المؤتمر الوزاري على أن “عوامل الخطر العالية التي لا تزال قائمة”، مذكراً بالحاجة إلى نهج لخفض التصعيد. وقال “تعزيز الردع من أجل إقامة حوار بناء حقيقي”، كما أن “هناك اهتمام بتطبيق ملموس لتصريحات الجانب الروسي التي تؤكد الرغبة في خفض التصعيد”.