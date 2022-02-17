برودي يستبعد نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استبعد الزعيم السياسي الإيطالي المخضرم، رومانو برودي نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا على الرغم من حالة التصعيد الراهنة.

وقال برودي، رئيس الوزراء الإيطالي والمفوضية الأوروبية الأسبق، لمحطة (سكاي نيوز24) الإخبارية المحلية “منطقياً، لا أحد لديه مصلحة في الحرب. الحوادث قد تقع دائمًا، لكن لا يمكننا التنبؤ به”.

وأضاف برودي “قولوا لي من يجد مصلحة في الحرب هذه اللحظة. لطالما كنت متفائلا. الوضع متوتر ولكن اليوم يبدو أن الكلمات حول تسوية محتملة بدأت تأتي”.

وحسب برودي، فإن الرئيس الروسي فلاديمير “بوتين يختبر قوة الديمقراطية حتى النهاية بقوة الطاقة وهي القوة التي يمتلكها”، إلا أنه أردف “لكنه يفهم جيدًا كونه واقعيًا، ماذا سيحدث عندما يغزو أوكرانيا. سوف تنشأ مشاكل تستمر لسنوات. ولا اعتقد أنهم (الروس) لم يضعوا في الحسبان كل هذا… أعتقد أن بوتين استغل لحظة ضعف الغرب، والتي شوهدت أيضًا في أفغانستان، ليمضي قدما في المواجهة. لكن في رأيي، من منطلق العقل، لا يمكن حدوث صدام مسلح”.