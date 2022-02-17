السفارة الامريكية لدى ليبيا تدافع عن وليامز بعد أن وصفتها حكومة الدبيبة بـ”المنحازة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دافعت السفارة الامريكية لدى ليبيا عن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، معربة عن الأسف بشأن ورود تصريحات للمتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية وصف التصريحات الاخيرة للدبلوماسية الامريكية السابقة، بعد لقاء رئيس مجلس النواب في القبة، بأنها أظهرت “نوعًا من الانحياز لا ينبغي أن يَشُوبَ جهودَ البعثة في ليبيا، فينعكسَ ذلك على حالة الاستقرار في البلاد”.

وأشارت السفارة الامريكية-في سلسلة تغريدات على منصة (تويتر)- إلى أن “نهج المستشارة الخاصة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إزاء الظروف الحالية كان متسقًا مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن الدولي ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا”، ذلك النهج الذي “شدد فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة على احترام المؤسسات والعمليات الليبية، بينما دعا إلى حل الخلافات المتبقية من خلال المفاوضات السلمية حصراً”.

وحسب البعثة الدبلوماسية الامريكية، فإنه “لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر منها إنصافًا ودقّة في لمّ شمل جميع الأصوات الليبية حول طاولة المفاوضات في محاولة لاستعادة الاستقرار في ليبيا”.

وقالت السفارة أن “الولايات المتحدة تشاطر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تركيزها على مساعدة الليبيين في وضع جدول زمني موثوق للانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي”.

وكان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية قد رأى في بيان “إنّ دعمَ ويليامز لمواقف بعض الأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قَبولِ ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة، من تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تماما مع تصريحاتها، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا”