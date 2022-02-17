إيطاليا: 320 وفاة جديدة بسبب كوفيد وتسجيل 57 ألفا و890 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الخميس (17 شباط/فبراير) تسبب الفيروس في وفاة 320 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تم تسجيل 57 ألفا و890 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 59 ألفا و749 إصابة والوفيات 278 وفاة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 12 مليون 323 ألفا و398، ساهم الوباء في حصد أرواح 152 ألفا و282 منهم.

واستمرت وتيرة الانخفاض للمنحنى الوبائي، مع تراجع في عدد المرضى بالمستشفيات بنسبة 17% في غضون أسبوع واحد وهو الانخفاض الحاد الأول منذ 3 أشهر. ولكن لا يزال هناك 5.1 مليون إيطالي غير مشمولين حتى بالجرعة الاولى من اللقاحات المضادة للوباء.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 10 ملايين 732 ألفا و908.