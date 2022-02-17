بوريل: لن نتخلى عن دعم دول الساحل الافريقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل على أن التكتل الموحد لن يتخلى عن دعم دول الساحل الافريقي، بمن فيها مالي.

وقال بوريل، في تصريح للصحفيين في بروكسل، ردا على سؤال ما إذا كانت أوروبا الصديق الأفضل للقارة السمراء مقارنة بالصين، “نحن الأصدقاء الأفضل والاكبر استثمارا والشريك التجاري الأكبر”.

وأضاف “لدينا الكثير لنعمله مع أفريقيا لأن المشاكل الأفريقية هي مشاكلنا. بالأمس كنت في الإليزيه مع الرئيس (الفرنسي، إيمانويل) ماكرون و(قادة) مجموعة من الدول الأفريقية والأوروبية نتحدث عن الوجود العسكري في الساحل. كان هناك أنباء هذا الصباح عن أن فرنسا ستنسحب – ليس فقط فرنسا بل دول أعضاء أخرى تساعد فرنسا سوف تنسحب من مالي، لكننا (كإتحاد أوروبي) لن نتخلى عن مالي”.

وقال منسق السياسة الخارجية الأوروبية “نسنواصل دعم الناس في الساحل ومالي. لكن من المهم أن يتم تنفيذ هذا الدعم وفقًا للوضع السياسي في مالي. نعيد فقط هيكلة وجودنا لمواجهة الوضع السياسي الجديد”.