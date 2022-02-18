غويريني: على الناتو الإبقاء على دوره المركزي بالأزمة الأوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، أنه يجب على حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن يحافظ على دوره المركزي في الأزمة الأوكرانية.

وفي اللقاء الذي جمعه اليوم الجمعة في ميونيخ، ونظيرته الألمانية كريستين لامبريخت، كرر الوزير غويريني إبداء “موقف إيطاليا من الأزمة الأوكرانية”، كذلك “على ضوء عوامل الخطر التي لا تزال قائمة”.

ونقل بيان لوزارة الدفاع الجمعة، عن الوزير غويريني، قوله إن من الضروري “الاستمرار بالسير على طريق الردع والحوار”، إلى جانب “النظر بعناية في الإجراءات التي ستتبع، بعد تصريحات الجانب الروسي حول رغبته بالتهدئة”.