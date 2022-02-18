دي مايو يشكر رواد الأعمال للتسويق البارع للسلع الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – احتفى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في منشور على صفحته في (فيسبوك) بالرقم القياسي الذي بلغ 516 مليار يورو، والذي حققته الصادرات الإيطالية خلال عام 2021.

وكتب وزير الخارجية: “إلى الشركات، إلى أبطال هذا العرض للإبداع والبراعة، أشكركم جميعًا على براعتكم واحترافكم”، وأضاف مطمئناً: “التزامنا الآن يتماشى بقوة مع هذه النتائج. 1.5 مليار يورو سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم الصادرات، كمجرد بداية”.

وأشار الوزير دي مايو إلى أن “كل جهودنا ستمضي في اتجاه التغلب معًا على أي شيء عوامل التهديد التي يمكنها أن تبطئ هذا السباق، من ارتفاع أسعار الفواتير إلى تكاليف الخدمات اللوجستية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول: “سنواصل دعم أولئك الذين يصدّرون المصنوعات الإيطالية وسنقود إعادة إطلاق إيطاليا. تشجعوا”.