إيطاليا: تدخل بـ7.5 مليار ضد زيادة أسعار فواتير الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تستعد الحكومة للتدخل ضد الزيادات التي شهدتها أسعار فواتير الطاقة، بتوفير 7.5-8 مليار يورو، والتي طرحت على طاولة اجتماع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة منذ بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأوضحت مصادر حكومية أنه “لا يتوقع أن يحدث التدخل أية فروق في الميزانية”، مبينةً أن “من بين التدابير الجديدة، تم تخصيص حوالي 6 مليارات يورو لتدخلات الطاقة، التي تضاف إلى تلك المخصصة مسبقاً”.

وذكرت المصادر ذاتها أن “الإجراءات المتوخاة بشأن الطاقة تتعلق بالدعم، تسريع استخدام الطاقات المتجددة، وزيادة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي في إيطاليا”. كما “ينبغي أن تتضمن الإستراتيجية أدوات مثل تعويض الرسوم الإضافية للجميع (المنازل والشركات) في الفواتير”.

وأشارت إلى أن الأداة تشتمل على “صندوق متجدد للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة يمكن توسيعه ليشمل التوليد الذاتي للكهرباء وغيره”، وفقًا لما أفادت به، فـ”علاوة على ذلك يجب تشمل أيضًا تخصيص تمويل إضافي للشركات.