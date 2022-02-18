إيطاليا: 53662 إصابة بكوفيد و314 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 53662 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء البلاد اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل 314 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 152,596 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “في الـ24 ساعة الماضية، تم اجراء 510,283 تحليل كشف عن العدوى، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 10.5٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “هناك 987 مريضا في أقسام العناية المركزة”، وهم “أقل بفارق 50 حالة مقارنة بالأمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “هناك حاليا 139,48 مريضا في الأقسام العادية بالمستشفى ممن يعانون من أعراض الوباء”، وهم “أقل بحاصل 614 مقارنة بيوم أمس”، بينما “تماثل للشفاء 87,472 منذ يوم أمس، و10,820,380 منذ بداية انتشار الجائحة”.