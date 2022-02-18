مصادر أمريكية: حذر وأمل من زيارة دراغي لموسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن – أعلنت مصادر من الدوائر الدبلوماسية الأمريكية، أن هناك ترقّبا “باهتمام” لزيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي المعلنة لموسكو.

وعلى الرغم من أن مذكرة البيت الأبيض التي قدمت سرداً للمكالمة الهاتفية بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإيطالي لم تذكر مهمة الأخير في روسيا، فإن مصادر أمريكية كشفت تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية عن “الاهتمام الذي تنظر به واشنطن إلى الجهود الدبلوماسية الإيطالية”.

وذكرت المصادر، أن “من الجانب الأمريكي، هناك أمل بأن تنبثق عناصر تسير في اتجاه خفض التصعيد الروسي على الجبهة الأوكرانية، نتيجة الاجتماع بين رئيس الوزراء ورئيس الإتحاد الروسي فلاديمير بوتين”.

من ناحية أخرى، أشارت المصادر أيضًا إلى أن “الاتصال الهاتفي بين بايدن ودراغي، أعاد تأكيد التزام الولايات المتحدة وإيطاليا بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”، وكذلك الرغبة بفرض “تكاليف اقتصادية باهظة” على روسيا في حال قررت موسكو غزو البلاد.