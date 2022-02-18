اتحاد إيطالي: مزارع من بين كل ثلاثة أجبر على تقليل إنتاجه بسبب الفواتير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد اتحاد إيطالي أنه مع زيادة تكاليف الطاقة، يضطر الآن مزارع واحد من بين كل ثلاثة مزارعين إيطاليين (أي بنسبة 30٪) إلى خفض إنتاجه من الغذاء.

هذا ما ظهر عن استطلاع أجراه كولديريتّي/إكس، والذي أصدره لمناسبة حشد عشرات الآلاف من مربي الماشية والمزارعين الذين غادروا الريف للخروج إلى الشوارع من شمال إيطاليا إلى جنوبها، بدءًا من العاصمة روما إذ تجمعوا في ساحة سانتي أبوستولي .

ووصف تقرير اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي) “الوضع بانه غير مستدام، يعرض الإمدادات الغذائية ومعها السيادة الغذائية للبلاد للخطر”. فـ”في الواقع، يؤدي تقليص المحاصيل الناجم عن زيادة تكاليف الإنتاج إلى زيادة الاعتماد على الخارج للحصول على إمدادات الأغذية الزراعية”.

وأشار التقرير إلى أن “إيطاليا اضطرت بالفعل إلى استيراد 64٪ من القمح لتحضير الخبز، و44٪ من الكمية الضرورية لعمل المعكرونة”، بل “وكذلك 16٪ من الحليب المستهلك، 49٪ من لحوم البقر و38٪ من لحم الخنزير أيضاً”.

وذكر (كولديريتّي) أن ما سلف ذكره، “دون أن ننسى محصول الذرة وفول الصويا الضروريين لتغذية الحيوانات ولإنتاج واسع النطاق للأجبان ذات العلامات المحمية واللحوم المعالجة”، حيث “تمكن الانتاج الوطني حاليًا من تغطية 53٪ و73٪ منها فقط على التوالي”.