عسكري إيطالي: التوترات تعود عالية في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عسكري إيطالي، إن الأزمة الأوكرانية “تتطلب كثيراً من الدبلوماسية، التوازن والمسؤولية”.

وأضاف القائد السابق لقوات الناتو في أفغانستان، في إطار عملية إيساف، الجنرال ماورو ديل فيكيو في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الجمعة: “كنا نأمل بتهدئة مع انسحاب جزء من الـ140 ألف رجل منتشرين على الحدود بين روسيا وأوكرانيا”، لكن الأخبار الأخيرة لا ببعث فينا البهجة”.

وتابع، فـ”التوتر عاد ليكون مرتفعا للغاية هناك”، مبيناً أن “من الدول الأوروبية، هناك اهتمام خاص بهذا الوضع؛ لقد رأينا كيف عمل قادة ألمانيا وفرنسا بالفعل لمحاولة نزع فتيل حالة التوتر الخطير، وقد أظهر رئيس وزرائنا دراغي نيته أيضًا، باسم إيطاليا، بلعب دور للتغلب على هذه اللحظة من الأزمة الخطيرة”، وذلك في “خطوة أخرى بعد تلك التي اتخذها الوزير دي مايو”.

ولفت الجنرال ديل فيكيو إلى أن “أوروبا تقوم بعمل لا غنى عنه وآمل أن يؤثر هذا الإجراء على الحكام الروس لتجنب أعمال قوة قد تكون درامية في منطقة حساسة مثل أوكرانيا والقرم ودول وسط أوروبا”.

وأشار المسؤول العسكري السابق إلى أن “الأمر يتطلب دبلوماسية من جانب الجميع لمحاولة الوصول، من خلال هذه الرؤى المتضاربة، إلى نظام أمني لقارتنا، من ناحية، لا يحد من إمكانية قيام بعض الدول، بما فيها أوكرانيا، باتخاذ قرارات التنسيب”، لكن “يسمح من ناحية أخرى لدول أخرى، مثل روسيا، بعدم الشعور بالضغوط”.