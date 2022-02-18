دراغي: الوضع الصحي يستمر بالتحسن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن “الوضع الصحي في البلاد يستمر بالتحسن”، فـ”لدينا اليوم 54 ألف إصابة مقارنة بـ67 ألفًا الأسبوع الماضي”، وحتى “أعداد نزلاء وحدات العناية المركزة مستمرة بالتحسن: فنحن عند أقل من ألف حالة”.

وقال دراغي في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع مجلس الوزراء، الجمعة: “إن حالات الاستشفاء العادية انخفضت أيضًا بنسبة 20٪، في انخفاض حاد وصل إلى 13,900 مقارنة بـ16,800 الأسبوع الماضي”.

وذكر رئيس الحكومة أن “حملة التطعيم مستمرة هي الأخرى، فما يقرب 89٪ من الإيطاليين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا قد تناولوا جرعتين من اللقاح”. وأردف: “أشكر المفوض الحكومي لحالة الطوارئ الصحية، الجنرال فرانشيسكو باولو فيليوولو، الأطباء، الممرضات وجميع الإيطاليين الذين قرروا التطعيم، على هذه النتيجة”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “اليوم، من بين أمور أخرى، وافقنا على تخصيص مبلغ قدره 15 مليونًا لأسر العاملين بمجال الرعاية الصحية الذي فارقوا الحياة بسبب كوفيد 19”.

وفي سياق آخر، قال دراغي: “نحن في مرحلة تباطؤ من ناحية النمو في أوروبا، والذي وفقًا للتوقعات يجب أن يُستأنف عاجلا، بدءًا من الربع الثاني لهذا العام”، لكن “هناك عوامل جيوسياسية غير معروفة تؤثر على سياق التعافي”.

وخلص رئيس الحكومة الى القول، إن “الإجراءات التي تمت الموافقة عليها اليوم كثيفة وغنية للغاية من حيث المحتوى ومعقدة، وفي هذه المرحلة التمهيدية، أود أن أشكر الوزراء الحاضرين هنا”.