دراغي: ننتهج خط الاتحاد الأوروبي من ناحية الغاز الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن “إيطاليا تسير تماما على خط مواقف الدول الأوروبية الأخرى”، من ناحية الأزمة الأوكرانية والتزود بالغاز من الاتحاد الروسي.

وأضاف دراغي في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع مجلس الوزراء، الجمعة: “نحن نناقش العقوبات مع الاتحاد الأوروبي، وقد أوضحنا وجهة نظرنا”، أي “أنها يجب أن تركز على بضع قطاعات محددة، ودون أن تشمل الطاقة”.

وذكر رئيس الحكومة أنه “بالنسبة لروسيا يجب أن تكون العقوبات متناسبة مع نوع الهجوم وليست وقائية”. ولقد “استذكرت كل هذه المبادئ أمس في المجلس الأوروبي غير الرسمي”، مبيناً أن “إيطاليا تقدم وجهات نظرها”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “من أبرز المؤشرات وربما أهمها، الوحدة القائمة بين كل هذه الدول، وحلف شمال الأطلسي. وحدة لا تعرف أطياف التنوع”، إلى جانب ذلك “من الضروري التمسك بموقف حازم في مواجهة الهجمات المحتملة”.

وشدد دراغي على القول إنه “يجب أن نبقي كل إمكانيات الحوار مفتوحة، بأي شكل ممكن. الطموح – وليس فقط طموحي – هو أن نكون قادرين على جمع بوتين وزيلينسكي حول طاولة واحدة”. واختتم بالقول “يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك”.