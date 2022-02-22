دبلوماسية أمريكية: إرسال قوة السلام الروسية خطوة أولى لغزو أوسع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك – أعربت دبلوماسية أمريكية عن اقتناعها بأن “أمر نشر القوات الروسية في منطقة دونباس الأوكرانية هو الخطوة الأولى في غزو أوسع”.

هذا ما صرحت به السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، متحدثة في الاجتماع الطارئ للمجلس التنفيذي للأمم المتحدة في نيويورك.

ووصفت غرينفيلد تصريح رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بأنه أعلن عن إرسال قوة حفظ سلام في أوكرانيا، بأنه “هراء”، مبينةً أنه “من الواضح أن هذه الخطوة تشكل أساسًا لمحاولة روسيا إيجاد ذريعة لمزيد من الغزو لأوكرانيا”.

وخلصت الدبلوماسية الأمريكية الى القول، إنه “مع الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اللتين نصبتا نفسيهما لوحدهما، دمر بوتين اتفاقيات مينسك”.