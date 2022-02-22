بوريل: اجتماع استثنائي في باريس لبحث العقوبات ضد روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه “مستغلاً حقيقة وجود جميع وزراء الخارجية تقريبًا هنا، عقدتُ مجلسًا طارئًا للشؤون الخارجية في باريس، بعد الاجتماع بشأن المحيط الهندي، حول الرد الأوروبي الذي سيتخذ شكل عقوبات”.

وأضاف الممثل السامي للسياسة الأمنية الأوروبية في تصريحات من باريس، الثلاثاء، أن “الوزراء سيناقشون النطاق بناء على اقتراحي، والعقوبات هي مسؤولية المجلس الذي يقرر بناء على اقتراح الممثل السامي”.

واسترسل: “يجب اتخاذ القرار بالإجماع وأنا متأكد من أنه سيتم اتخاذه بهذه الصورة”، لكن ذلك “لا يعني أننا سنتخذ جميع القرارات اليوم، بل سنقتصر على اتخاذ القرارات الفورية”.

وأشار بوريل إلى أن “القوات الروسية دخلت إلى منطقة دونباس، التي نعتبرها جزءًا من الأراضي الأوكرانية”. واختتم بالقول: “إنه ليس غزوًا كاملاً، لكن القوات الروسية أصبحت موجودة على التراب الأوكراني”.