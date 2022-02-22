سيناتورة إيطالية: على أوروبا سلك الطريق الدبلوماسية متحدة بشأن أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت سيناتورة إيطالية، إن على الاتحاد الأوروبي السير على الطريق الدبلوماسية متحداً، بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأضافت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ، سيمونا مالبيتسي، في تصريحات متلفزة الثلاثاء، أن “الوضع يقلق الجميع ويقلقنا لأن هناك عدم احترام للاتفاقيات”، مبينةً أنه “لطالما آمنّا بأن طريق الدبلوماسية يجب أن تكون هي الاختيار الأول، الطريق التي ينبغي سلكها إلى الأمام، وهي الأهم”.

وخلصت عضو مجلس الشيوخ الى القول، إن “على جميع رؤساء الدول والحكومات واجب التحدث مع بوتين، وأعتقد أن من المهم بالنسبة لأوروبا أن تمهد هذا الطريق وتسير عليه معاً”.