سفراء الاتحاد الأوروبي يناقشون فرض العقوبات على روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – التقى الممثلون الدائمون للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي صباح اليوم في بروكسل، لمناقشة العقوبات التي سيتم تبنيها ضد روسيا بعد اعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.

وقالت مصادر أوروبية، إن “من المرجح أن يتم التطرق إلى الموضوع إلى حد ما، في اجتماع مجلس الشؤون العامة (CAG) الذي يجتمع هذا الصباح في العاصمة البلجيكية”.

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد قال يوم أمس إنه سيقترح العقوبات على وزراء الخارجية وليس على المجلس السالف الذكر، والذي التقى وزراء الشؤون الأوروبية إثر اعتراف فلاديمير بوتين بالجمهوريتين، كما حدث في وقت لاحق من المساء. هذا وقد تم الإعلان أمس في بروكسل عن تبني مجموعة من العقوبات أقل خطورة من تلك التي كانت ستُطبق في حالة حدوث غزو حقيقي لأوكرانيا.