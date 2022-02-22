دي مايو: إيطاليا مقتنعة بالسير على طريق العقوبات ضد روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو اقتناع بلاده بالسير على طريق العقوبات ضد روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأعلن الوزير دي مايو هذا الصباح من باريس، حيث ينعقد مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد الظهر، أنه “بعد ظهر اليوم هنا في باريس، سينعقد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين، حيث سنمنح الموافقة السياسية للعقوبات المفروضة على روسيا”.

ووصف وزير الخارجية “ما حدث أمس باعتراف روسيا بجمهوريتي دونباس المعلنتين”، بأنه “أمر غير مقبول”، وأن “إيطاليا مقتنعة تماما بالسير على طريق العقوبات”. وأردف “سنواصل التنسيق مع شركائنا الأوروبيين ومع حلفائنا، وسنواصل العمل بالتنسيق الوثيق”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مكرراً القول: “لأن ما حدث أمس من قبل روسيا بشأن الاعتراف بالجمهوريتين اللتين اعلنتا نفسيهما، يشكل عقبة خطيرة للغاية أمام المساعي الدبلوماسية لحل هذه الأزمة”.