سيريني: اعتراف روسيا بالجمهوريات الانفصالية غير مقبول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصفت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني “اعتراف روسيا بالجمهوريات الانفصالية بأنه خطوة خطيرة وغير مقبولة، تنتهك القانون الدولي، وتشكل عاملا تصعيدا”، لهذا السبب “من المهم أن يظهر الاتحاد الأوروبي وحدته، وأن يكون الرد متناسباً ومتفقاً عليه مع حلفاء الناتو”.

وكتبت نائبة وزير الخارجية مارينا سيريني على صفحتها الخاصة في (فيسبوك) الثلاثاء، مؤكدة أنه “إلى جانب ذلك، يجب إبقاء قناة الدبلوماسية مفتوحة، حتى لو لم يصب الوقت في مصلحتنا”. وواصلت سيريني “يجب أن نضاعف المبادرات لأنه من خلال حمل الأطراف المعنية على الجلوس حول طاولة الحوار فقط يمكننا نزع فتيل موقف شديد التوتر”.

وأشارت المسؤولة الدبلوماسية إلى أنه “مع ذلك، يجب إرسال إشارة من بوتين لوقف التصعيد الذي بدأه”. وأوضحت أن “الحكومة الإيطالية تمضي قدما باتساق كبير، من خلال عمل الوزيرين (لويجي) دي مايو و(لورينزو) غويريني”.

وذكّرت سيريني بأن “رئيس الوزراء ماريو دراغي، أبدى في الأيام الأخيرة استعداده للذهاب إلى موسكو لتقديم مساهمته وتسهيل لقاء مباشر مع الشخصيات الرئيسية”، المعنية، مبينةً أن “باب الدبلوماسية والحوار مفتوح دائما بالنسبة لنا ما دامت هناك مصلحة حقيقية في الدخول منها من الجانب الآخر”.

وخلصت نائبة الوزير الى القول إنه “يجب ألا نكون ساذجين، فقد يكون من بين أهداف روسيا غير المعلنة تقسيم أوروبا، لكن وحدة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي هما الشرطان الضروريان لدفع بوتين نحو خيارات أفضل”.