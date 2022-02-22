دراغي: اتصال دائم بالحلفاء لتجنب حرب في قلب أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي أنه “على اتصال دائم بالحلفاء لإيجاد حل سلمي للأزمة وتجنب حرب في قلب أوروبا” بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف دراغي، في خطاب افتتاحي الثلاثاء لحفل تنصيب (وزير الخارجية الأسبق) فرانكو فراتيني رئيسا لمجلس الدولة (الهيئة القضائية الإدارية الاعلى في إيطاليا)، “يظل مسار الحوار ضروريًا، لكننا نضع بالفعل في إطار الاتحاد الأوروبي اللمسات الاخيرة على إجراءات وعقوبات ضد روسيا”.

وقال دراغي، الذي أعلن في وقت سابق عزمه زيارة موسكو، “أريد أولاً وقبل كل شيء أن أعبر عن إدانتي القوية لقرار الحكومة الروسية الاعتراف بمنطقتي الانفصاليين في دونباس. هذا انتهاك غير مقبول للسيادة الديمقراطية ووحدة أراضي أوكرانيا”.