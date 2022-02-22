الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات تجارية ومالية ضد روسيا والانفصاليين شرق أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-كشف بيان صادر عن رئيسي المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية “حول العدوان الروسي على أوكرانيا”، عن “اجتماع غير رسمي” لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي برئاسة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية اليوم في الساعة 4 مساءً، وبعد ذلك سيتم طرح الحزمة الأولى من العقوبات رسميًا في وقت لاحق بعد ظهر اليوم.

وحسب البيان، تحتوي الحزمة على مقترحات لـ”استهداف قدرة الدولة والحكومة الروسية على الوصول إلى أسواق وخدمات رأس المال والأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي، للحد من تمويل السياسات التصعيدية والعدوانية”، و”استهداف التجارة بالمنطقتين الانفصاليتين من وإلى الاتحاد الأوروبي، للتأكد من أن المسؤولين يشعرون بوضوح بالعواقب الاقتصادية لأفعالهم غير القانونية والعدوانية”، فضلا عن “استهداف البنوك التي تمول العمليات العسكرية الروسية وغيرها من العمليات في تلك المناطق”.

وشدد البيان على “إن قرار الاتحاد الروسي الاعتراف بكيانات مستقلة وإرسال قوات روسية إلى مناطق معينة في دونيتسك ولوغانسك بأوكرانيا غير قانوني وغير مقبول”، كونه “ينتهك القانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها والتزامات روسيا الدولية ويزيد من تصعيد الأزمة”.

وأضاف “أعد الاتحاد الأوروبي اجراءات، وعلى استعداد لاعتماد تدابير إضافية في مرحلة لاحقة إذا لزم الأمر في ضوء التطورات”، مشددا على أن التكتل الموحد “يظل متضامنًا بالكامل مع أوكرانيا ومتحدًا في دعم سيادتها ووحدة أراضيها”.