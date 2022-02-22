سياسي إيطالي: اعتراف بوتين بالدونباس تحرك من أجل السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى سياسي إيطالي أنه على الرغم من أن “لا أحد يقرّ بذلك، لكن اعتراف (رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير) بوتين بجمهوريتي دونباس الروسية الشعبية هو تحرك من أجل السلام”.

وأضاف الأمين العام للحزب الشيوعي، ماركو ريتزو في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الثلاثاء حول الوضع في أوكرانيا، أن “من الضروري الآن معرفة ما إذا كانت أوكرانيا، أو بالأحرى مستشاريها العسكريين الأمريكيين، ستتمتع بالجرأة لمهاجمة قطاع من الأراضي الروسية بشكل مباشر”.

ورأى السياسي الشيوعي أنه “من ناحية أخرى، هذا ما كانت ستقدم عليه أوكرانيا بالتأكيد إذا كان إعلان الجمهوريتين الاثنتين كان مجرد إعلان ذاتي”. وخلص إلى القول إن “إيطاليا يجب أن تنأى بنفسها عن أية حرب، فهذا بالنسبة لبلادنا، سيعنى جرف الاقتصاد والشعب بأكمله إلى الحضيض”.