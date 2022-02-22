عسكري إيطالي: حرب محتملة بأوكرانيا لن تشملنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب عسكري إيطالي عن الاقتناع بأن “حرباً محتملة”، في أوكرانيا، “لن تشمل بلادنا”، على غرار ما حدث في جورجيا.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية تعليقاً على التوترات بين روسيا وأوكرانيا، أضاف رئيس أركان القوة الجوية والدفاع السابق، الجنرال فينشينتسو كامبوريني، أن “المشكلة تتعلق بشكل أساسي بروسيا وأوكرانيا، وهما ليستا عضوين في الناتو ولا تتمتعان بضمان تدخل الأعضاء الآخرين في الحلف”.

وذكر أن، “الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحدث هو الدعم اللوجستي من قبل بعض الدول”، لكن “ليس من حلف شمال الأطلسي في حد ذاته”. وأردف: “لقد رأينا بالفعل أن بريطانيا والولايات المتحدة نفسهما وبعض دول البلطيق أرسلت إمدادات وذخيرة إلى أوكرانيا، وأعتقد أن هذا هو أقصى ما يمكن أن يحدث”.

وأوضح الجنرال قائلاً، إن “من الضروري أن نرى كيف سترد أوكرانيا على هذا الإعلان، وهو نسخة طبق الأصل لما حدث عام 2008 مع جورجيا، عندما أظهرت منطقتان اتجاهات انفصالية، تلتها محاولة من جانب الحكومة الجورجية لاستعادة النصف التابع لها من تلك المناطق، ثم تدخلت روسيا، لتكون هناك الآن هاتان المنطقتان، أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، اللتان اعترفت بهما موسكو فقط ككيان مستقل”.

وأشار العسكري الأسبق إلى أن “الأمور يمكن أن تتوقف عند هذا الحد”، إذ “سيظل هذا خرقاً غير مقبول، لكن لن تكون هناك عواقب ميدانية أخرى”، بينما “إذا قامت أوكرانيا بالرد عسكريًا، فعندئذ ستندلع الحرب بين روسيا وأوكرانيا حقًا وستكون حرباً شديدة الخطورة بالتأكيد”.