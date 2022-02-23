المفوضية: وقف خط نورد ستريم 2 لن يؤثر على أسعار الغاز أوروبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكدت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، مارغريت فيستاغر، على أن وقف المصادقة على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الناقل للغاز الطبيعي الروسي عبر البلطيق، الذي قررته السلطات الألمانية “لن يؤثر على أسعار الغاز”.

وقالت فيستاغر للصحفيين في بروكسل “ليس هناك شك في أن نورد ستريم 2 ليس مشروعًا ذا مصلحة أوروبية ، فلدينا خطوط الأنابيب الضرورية بالنسبة لنا ولها مسارها الخاص وتلبي احتياجاتنا”.

ونوهت المسؤولة الاوروبية بأن “نورد ستريم 2 ليس خط أنابيب نشط ، ولا يوجد غاز” وبالتالي لا يؤثر على أسعاره.

وقالت فيستاغر إن “عملية الموافقة توقفت، لكن لا يمكن أن يكون هناك تأثير على سعر الغاز. يتعين على المفوضية التواصل مع السلطات الألمانية لمعرفة ما إذا كانت العملية ستستأنف، لكننا ندعم السلطات الألمانية التي قالت إنه في الظروف الحالية يتم تعليق عملية الموافقة”.