سالفيني يبحث ورئيس الدولة أزمتي أوكرانيا والطاقة والإجراءات التقييدية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن حزب الرابطة الإيطالي أن زعيمه السيناتور ماتّيو سالفيني بحث ورئيس الدولة، سيرجو ماتّاريلا، مواضع الأزمة الأوكرانية، أزمة الطاقة والإجراءات التقييدية لحالة طوارئ وباء كوفيد 19.

وقال الحزب في بيان الأربعاء، إن سالفيني “أعرب شخصياً عن ارتياحه الكبير لرئيس الدولة لإعادة انتخابه”، وأن “الفرصة كانت قد أتيحت لزعيم الرابطة مسبقاً لتهنئة رئيس الدولة عبر الهاتف، فور إعادة تأكيده في منصبه”، لأنه “وبسبب حالة الطوارئ الصحية، تعذر عليه حضور مراسيم التنصيب في قصر (كويرينالي)”، مقر رئاسة الجمهورية.

وأفاد الحزب الذي يقوده وزير الداخلية السابق، أنه “خلال الاجتماع الذي جرى بشكل ودي كما هي الحال دائمًا، أعرب سالفيني عن قلقه الشديد للتوترات الدولية، وأكد على الحاجة إلى ضمان السلام ومصالح الإيطاليين”.

وأشار البيان إلى أن “الزعيم سالفيني أعرب عن الأمل بأنه مع التحسن التي تشهده معطيات حالة الطوارئ، يمكن وضع حد لها، وبالتالي إلغاء الإجراءات التقييدية”. واختتم بالقول إنه “من بين المواضيع الأخرى، أعرب سالفيني عن قلقه بشأن أزمة الطاقة والتضخم”، في اقتصاد البلاد.