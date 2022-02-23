أساقفة إيطاليا: وقف استعراض القوة إزاء رياح الحرب المروعة في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ألقى موضوع الأزمة الروسية الأوكرانية بظله على مؤتمر السلام في منطقة المتوسط ​​الذي افتتح اليوم في مدينة فلورنسا (مقاطعة توسكانا ـ وسط).

وقال رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي في كلمته بالمؤتمر الذي أراده السياسي الكاثوليكي وعمدة فلورنسا الأسبق جورجو لابيرا: “أصدقائي الأعزاء، لم يسبق من قبل أن تردد في آذاننا صدى الدروس حول دور مدن العالم في تحقيق السلام الشامل. في هذه اللحظة، في الواقع، بينما تهب رياح الحرب من أوكرانيا، يبدو أن الدول تفتقر للقوة لمواكبة النوايا الحسنة المحتملة لقادتها، للتغلب على الآلية التي شكلها ميزان القوى”.

ولفت الكاردينال، إلى أن “شعوبنا ومدننا ومجتمعاتنا الدينية، من ناحية أخرى، يمكن أن تلعب دورًا استثنائياً في الدفع نحو أفق السلام والأخوة”. فـ”المدن التي تعرضت للقصف والنهب تبكي حتى اليوم أنها لم تعد ترغب بتحمل الحروب وتقبلها”.