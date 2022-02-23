دراغي: رسالة سلام من القمة المتوسطية في لحظة توتر شديد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي: “أود أن أشكر مجلس الأساقفة الإيطاليين، ورئيسه نيافة الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي على دعوتهم لي إلى حدث اليوم عن منطقة المتوسط”. وأضاف دراغي متحدثًا في حفل افتتاح مؤتمر “عمق حدود البحر الأبيض المتوسط”، الذي روج له مجلس الأساقفة الإيطاليين وبلدية فلورنسا، أنه “كما قال البابا فرنسيس، كان الاجتماع الأخير في باري بمثابة لحظة وحدة كبيرة لكنائس منطقة المتوسط​​، وهي شهادة السلام”.

واسترسل: “آمل أن يحمل الحوار حول الأسرار الإلهية، الذي ينشأ عن الرغبة بتجاوز الخلافات وسوء الفهم الذي ابتلى به الرجال لقرون، رسالة عن الأخوة في وقت توتر كبير بالنسبة لأوروبا”.

ورأى رئيس الوزراء، أن “من المهم أن يُعقد اجتماع اليوم هنا، في فلورنسا. فقد نجح اجتماع مجلس المدينة الذي عُلق عام 1439 وعقد جزئيًا في هذا الدير، في لم شمل الكنيسة من الغرب إلى الشرق، ولو مؤقتًا”.

وتابع رئيس الحكومة أنه “بين عامي 1958 و1964، عقدت ندوة منطقة المتوسط في فلورنسا​​أيضًا، تلبية لرغبة السياسي الكاثوليكي وعمدة فلورنسا الأسبق جورجو لابيرا، وقد كان مدافعاً لا يكل عن حقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك”.

وذكر دراغي أن “ندوات منطقة المتوسط ​​ولدت من الإيمان بأن الدول المطلة على البحر لها مصير مشترك”، لذا فـ”أن الحوار بين الديانات الإبراهيمية – اليهودية والمسيحية والإسلام – كان ضروريًا للحفاظ على السلام، وأن ثقافة منطقة المتوسط ​​المشتركة يمكن أن تكون بمثابة أساس لـ(نظام إنساني متوسطي)، يقوم على العدل والسعادة”.

وخلص رئيس مجلس الوزراء الى القول، إن “علينا أن نفكر بحقوقنا وواجباتنا كمواطنين في منطقة المتوسط، والعمل لأجل أن تكون ​​مختبرًا للسلام والتسامح والازدهار في قلب أوروبا”.