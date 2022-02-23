إيطاليا: 49040 إصابة بكوفيد و252 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 49,040 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد اليوم الأربعاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضا تسجيل 252 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 153,764 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم إجراء 479,447 تحليل كشف عن العدوى، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 10.2٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “هناك 12,527 شخصاً في المستشفيات يعانون من الأعراض”، وهم “أقل بفارق 549 حالة مقارنة بأمس”، بينما “تستضيف أقسام العناية المركزة 886 حالة”، وهي “أقل بـ10 حالات منذ يوم أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “هناك أخيرًا 89,993 شخصاً تماثلوا للشفاء منذ أمس”، وبذلك “يبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 11,109,291 منذ بداية تفشي الوباء”.